Rasim Ozan Kütahyalı: Kemalizm aşılmıştır

Ensonhaber YouTube kanalında her hafta çarşamba ve cuma günleri yayınlanan yeni bölümlerde gündemi yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte yürüttüğü Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'de Kemalizmin artık aşıldığını söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Kemalizmin Türkiye'de istediği 'makbul vatandaş' formatının yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paramparça edildiğini anlattı.

KEMALİZMİN MAKBUL VATANDAŞ FORMATI

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalında şunları söyledi:

"Kemalizm aşılmıştır. Kemalizmin kimlik tanımı kısıtlıdır. Nedir Kemalizmin kimlik tanımı? Herkes Türk olacak, herkes laik olacak, herkes sünni olacak. Alevilik sonradan eklenmiştir. Mustafa Kemal’in Alevilerle ilgili bir sözü yok. Kemalizmde Arap yok, Kürt yok. Sadece Türk var.

Aleviler Sünnileşecek. Sünni dindarlar da laikleşecek, sekülerleşilecek.

Kemalizm bunu istiyordu.

Kemalizmin makbul vatandaş formatı buydu.

'Laik yaşam tarzına sahip, sünni, Türk' Kemalistler tarafından istenilen vatandaş bu.

Bundan değilsen yandın.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARAMPARÇA ETTİ

Bu kimlik paradigmasına Recep Tayyip Erdoğan paramparça etti.

İster Kürt ol ister Arap ol ister Türk ol.

İster Alevi ister laik ister Sünni ol.

Gel, Türkiye Yüzyılına katıl, katkıda bulun.

Böyle bir açılımla Kemalizm aşılmış bir ideolojidir."

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