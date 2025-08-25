Resmi Gazete’de yayımlandı! O ürünlerin etiketlenmesinde kurallar değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimi ile bu ürünlerin etiketlenmesine ilişkin standartlarda değişikliğe gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişikliğe göre, tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilmesi net bir şekilde belirtildi.

Fermente veya ekşi krema üretiminde kullanılacak laktik asit bakterilerinin, son tüketim tarihine kadar ürünün içinde mevcut, canlı ve aktif olması gerekecek.

SÜT YAĞI DIŞINDA YAĞ OLMAYACAK

Söz konusu değişiklik kapsamında piyasaya arz edilen ilgili ürünlerde süt yağı dışında hiçbir hayvansal yağ ya da bitkisel yağ kullanılmayacak ve ürünlere süt proteini dışında protein ilavesi yapılmayacak.

Çeşnili işlem görmüş kremalarda taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi, kaymak ürününde ise doğrudan çeşni maddesi kullanılamayacak.

Etiketleme kapsamında yapılan değişikliklerle birlikte, benzer amaçlar için üretilen ve tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerin etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda "krema" ifadesine yer verilemeyecek.

"İşlem görmüş krema" ifadesi, gıdanın adı olarak kullanılamayacak. İşlem görmüş kremalarda gıdanın adı, ürün özelliğine göre tanımlarda yer alan adlandırmalara uygun olarak belirtilecek.