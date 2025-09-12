Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Daha önce PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanıp Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlandı.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMADA TUTUKLANDI

Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen Resul Emrah Şahan'ın çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve irtikap suçlarından da tutuklanması kararlaştırıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Cezaevinde bulunan Şahan'ın bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu tespit edilmişti.