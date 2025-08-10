Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah evinde gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARLA GÖZALTINA ALINDI

Epözdemir'in ev ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet vermek, siyasi ve askeri casusluk, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama ve FETÖ'ye yardım iddiaları yer alıyor.

PASAPORTUNA KISITLAMA GETİRİLDİ

Operasyonun, Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra'ya gitmeye hazırlandığı bir sırada gerçekleştiği öğrenildi.

Ayrıca, Epözdemir'in pasaportuna dört ayrı suçtan sınırlama konulduğu belirtildi.

MİNGUZZİ VE MÜNEVVER KARABULUT DAVALARIYLA TANINMIŞTI

Rezan Epözdemir, daha önce Münevver Karabulut ve Mattia Ahmet Minguzzi gibi yüksek profilli davalarda avukatlık yapmıştı.

Özellikle Minguzzi davasında, sanıklarla bağlantılı kişilerden tehditler aldığını açıklamış ve bu konuda hukuki mücadele vermişti.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Gözaltı haberi, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ancak, suçlamalara ilişkin henüz resmi bir iddianame yayımlanmadı ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Epözdemir'in avukatı veya yakın çevresinden de henüz bir açıklama gelmedi.