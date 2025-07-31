Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları sonrası gözaltılar devam ediyor.

Bu kapsamda da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin gözaltına alınan ve gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı da gözaltına alındı.

"AKPOLAT PARALARI, EŞİNİN KARDEŞLERİ ÜZERİNDEN AKLADI" İDDİASI

Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal, gözaltına alındı.

Kangal'ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kangal'ın bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Rıza Akpolat’ın, suçtan elde ettiği paraları eşinin kardeşleri üzerinden akladığı iddia edildi.

AKPOLAT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

-18.07.2024 tarihinde yapılacak emlak satış ihalesi ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılması

- Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerlerinin 269 milyon 620 bin TL, 4 milyon 334 bin dolar, 4 milyon Euro belirtilmesine rağmen, Türk Lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlık

- 08.01.2025 tarihli rapora göre; satım tarihi 26.07.2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580 milyon 825 bin 932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651 milyon 291 bin 198 TL olması

- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt adına kayıtlı ve kasko değeri 2 milyon 259 bins lira olan aracın 10.06.2024 tarihinde 5 milyon 500 bin TL bedelle satışı

- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt isimli firma adına kayıtlı ve kasko değeri 6 milyon 871 bin TL aracın 9 milyon 500 bin TL bedelle satışı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.