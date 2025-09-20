Rize'de şiddetli yağışlar ve sel büyük yıkımlara yol açtı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar, Rize'de sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu.

Yaşanan afetler sonucu vatandaş ciddi sorunlar yaşarken, yağış kentte büyük yıkımlara yol açtı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR KENTTE BÜYÜK YIKIMLARA SEBEP OLDU

Rize Valisi Selim Baydaş, kentte yer yer 150-175 kilogram, bazı yerlerde ise 200 kilogram yağış düştüğünü, yarın öğlene kadar 100 kilogram daha beklendiğini belirtti.

Yıllık ortalama 2 bin 500 kilogram metrekare yağış alan şehirde altyapının ani yoğun yağışlara karşı sınırlı absorbe kapasitesi, yıkımları artırdı.

VATANDAŞ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde, Ada Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Fırtına Deresi ve Fındıklı'daki Arılı Deresi'nin taşmasıyla çok sayıda dere taştı, Formulaz yarış alanındaki tesisler ile Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

HEYELANLA BİRLİKTE YOL ÇÖKTÜ

Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası yolu, Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Aynı bölgede Çamlıhemşin Tüneli inşaatında heyelan sonucu yol çöktü, işçiler mahsur kalarak kurtarıldı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Şenyamaç köyünde bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkıldı.İkizdere ilçesinde İkizdere Deresi'nin taşmasıyla hidroelektrik santrali lojmanları sular altında kaldı, elektrik kesintileri yaşandı.

İkizdere-İspir-Erzurum karayolu Çamlık köyü mevkiinde sel nedeniyle ulaşıma kapandı, karayolları ekipleriyle açıldı.

"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Vali Baydaş, Fırtına Deresi'nde sürüklenen ve tahrip olan yapılar, iki köprünün zarar görmesiyle köy yollarının kapandığını, ancak can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Riskli alanlarda çok sayıda tahliye gerçekleştirildi, fiziki hasarların devlet imkanlarıyla giderileceği belirtildi.

Yetkililer, yeni heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı.