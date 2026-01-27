Rize'de sokak röportajı: İşsizlik mi var iş beğenmeme mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemin en önemli gündemi ekonomi.

Bu alanda da en büyük tartışmaların yaşandığı konu başlığı işsizlik ve iş beğenmeme sorunu.

Toplumda bir kesim işsizlikten, iş bulamamaktan yakınırken bir kesim ise özellikle gençlerin iş imkanlarını beğenmemesinden şikayet ediyor.

Bu kapsamda Ensonhaber yine sahaya çıktı.

"İŞSİZLİK Mİ VAR İŞ BEĞENMEME Mİ"

Rize sokaklarında röportaj yapan ekibimiz, Rizelilere 'İşsizlik mi var iş beğenmeme mi?' sorusunu yöneltti.

Röportaja katılan gençlerin iş bulamamaktan, yaşlıların ise iş beğenmemezlikten şikayet etmesi dikkat çekti.

"GEZMEK VARKEN ÇALIŞMIYORLAR"

Röportaja katılan bir Rizeli, "Gençlerde iş beğenmemezlik var. Sokakta gezmek varken niye çalışsın ki? Baba parayı veriyor nasıl olsa." dedi.

"HEP MASABAŞI İŞ İSTİYORLAR"

İş beğenmeme sorunu olduğunu belirten bir başkası ise, "Bakıyorum hiçbir işi beğenmiyorlar. Hep masabaşı iş istiyorlar. Masabaşı iş de çok az var. Biz hep 18-20 saat çalıştık. Onlar 8 saati de beğenmiyor. Daha az olmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"KOCA BİR NESLİ KURYE VE KASİYER YAPTILAR"

Mikrofonumuza konuşan gençlerden biri ise, "Tabii ki de iş yok. Üniversite mezunları işsizlikle mücadele ediyor. Koca bir nesli kurye ve kasiyer yaptılar. Az paraya çok çalıştırıyorlar. Çok emek istiyorlar." diye konuştu.