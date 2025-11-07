Romanya Dışişleri Bakanı'ndan AB vurgusu: Türkiye'nin tam üyeliği önemli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, bu kez Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüştü.

Toiu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

TÜRKİYE'NİN AB'YE TAM ÜYELİĞİ

Romanya'nın hem Türkiye hem de Bulgaristan ile NATO çerçevesindeki iş birliğine işaret eden Toiu, "Bu üçlü iş birliği sadece NATO'da değil, farklı alanlara da genişletilebilir.

Bu da diğer ülkelere örnek olabilir. Türkiye'nin AB adaylığını destekliyoruz. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çok önemli bir nokta." diye konuştu.

"GÜNDEMİMİZDEKİ BİR DİĞER BAŞLIK AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ KONUSUYDU"

Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecine verdiği samimi desteğini her zaman takdirle karşıladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye’nin AB üyeliğine stratejik yaklaşımı değişmemiştir. Değişen dengeler, Türkiye ile Avrupa’nın birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Avrupalı liderler tarafından son dönemde dile getirilen yapıcı mesajlar, ilişkilerimizdeki mevcut tıkanmaların aşılması için kıymetli fırsatlar sunmaktadır.

Bu çerçevede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılmasına ilişkin beklentilerimizi kıymetli mevkidaşımla paylaştım.

Gündemimizdeki bir diğer başlık ise Avrupa’nın güvenliği konusuydu. Avrupa güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken, bu sürecin uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini her zaman savunduk.

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA İÇİN GÜVENLİK EYLEMİ MEKANİZMASINA ETKİN KATILIMI ÖNEMLİ"

Bu bağlamda Türkiye’nin Avrupa için güvenlik eylemi mekanizmasına etkin katılımı, Avrupa’nın güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır.

Ayrıca biliyorsunuz, Avrupa Birliği yakın zamanda Karadeniz Stratejisi'ni açıkladı.

Bu stratejinin uygulanmasında ülkemizle yakın eş güdüm içinde hareket edilmesi yönünde Romanya’nın da desteğine güveniyoruz."