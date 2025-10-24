RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) bayrak değişimi...

RTÜK Başkanlığı’nda Ebubekir Şahin'in görev süresi tamamlandı.

RTÜK YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı.

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin’in görev süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri, yeni başkanını belirlemek üzere toplandı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığına Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi.

2021 YILINDA RTÜK ÜYESİ OLDU

Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27 Haziran 2021 tarihinde görevine başlamıştı.

Görev değişimi sırasında açıklama yapan eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, görev süresi boyunca RTÜK’ün aileyi kırmızı çizgi olarak belirleyen, milli ve manevi değerleri merkeze alan bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli adımlar attığını vurguladı.

"KARARLILIKLA ÇALIŞTIK"

Şahin, "Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık." dedi.

Yeni Başkan Daniş de, "En önemli görevimiz, Sayın Şahin’den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK’ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız." açıklamasını yaptı.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış olup, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır.

Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır. 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren Daniş, RTÜK Başkanı olarak görev almaktadır.