Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

Türkiye bir kez daha barışın adresi...

Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Vladimir Zelensky, ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz" demişti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Bu görüşmenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın bitmesi için çabalayan Türkiye, dünyaya da diplomasi dersi veriyor.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde arabulucu rolü üstlenebileceğini söyledi.

"İSTANBUL'U BİZ REDDETMEDİK"

Lavrov, "Arabuluculukta yapıcı rol oynayabilecek ülkeler görüyoruz. Bunlar arasında Belarus ve Türkiye var. Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda bir platform oluşturulmasına yardımcı olmakla ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İstanbul platformunu reddeden biz değil, Ukraynalılar oldu" diye konuştu.

"SUNULAN BELHGELER KASITLI OLARAK SIZDIRILIYOR"

Lavrov, "Sunulan belgeleri anlamaya çalışanlar, öncelikle bunların medya çılgınlığını körüklemek için kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyor.

Ve bu çılgınlığı organize edenler, elbette, bunu pek de saklamıyorlar. Donald Trump'ın çabalarını baltalamak, bu planı kendi yöntemleriyle çarpıtmak istiyorlar.

ABD'li meslektaşlarımızla iletişim kanallarımız var; bunlar kullanılıyor ve biz de onların anlaşmayı göndermesini bekliyoruz.

Anlaşmanın bu versiyonunu, Avrupalılar ve Ukraynalılarla koordinasyon aşamasını tamamlamak açısından bir ara versiyon olarak değerlendiriyorlar." dedi.

Lavrov ayrıca Rusya'nın ABD'den Avrupa ve Ukrayna ile üzerinde uzlaşılan Trump planının bir versiyonunu resmi olarak iletmesini beklediğini kaydetti.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olunduğunu ifade etmişti.

RUSYA, ABD'NİN PLANINI BEKLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçakta Rus gazetecilerine gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna konusundaki barış planı hakkında basında çıkan haberleri takip ettiklerini dile getiren Peskov, "Ortaya çıkan metinde bazı değişiklikler yapıldığını anlıyoruz. Bir noktada, muhtemelen Amerikalılarla temaslarımız gerçekleşecek ve resmen planı alacağız. Şimdiye kadar yeni bir gelişme yok." diye konuştu.

Peskov, söz konusu planla ilgili çok fazla çelişkili bilginin yayıldığını ifade ederek, "ABD tarafının barış planının resmi halini bizimle paylaşmasını bekliyoruz. Müzakere sürecine tamamen açık kalacağız ve hedeflerimize siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.