Rusya - Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul'da başladı

Türkiye, bir kez daha barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisi sonrası İstanbul'da Rusya-Ukrayna tarafları 3.tur için bir araya geldi.

HEYETLER ÇIRAĞAN'DA

Bu kapsamda Rusya heyeti, Ukrayna heyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.

5 AY İÇİNDE İKİ TUR GÖRÜŞME YAPILDI

Ukrayna ve Rusya son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.