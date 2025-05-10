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Haber Merkezi

Türkiye'nin güvenlik güçleri, uluslararası suçlulara karşı yürüttüğü kararlı mücadelesine bir yenisini daha ekledi.

Yeni bir çalışmayla düğmeye basan ekipler, sınır aşan suç örgütlerine darbe vurdu.

Yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, Rusya tarafından "Uluslararası Terörizm" suçundan İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan L.R. Hatay'da, Gürcistan tarafından "Organize Suç Örgütü Üyeliği" nedeniyle Yeşil Bülten'le aranan ve Rusya merkezli suç örgütü "vor v zakone" mensubu olduğu belirtilen B.P. ise Antalya'da yakalandı.

KIRMIZI VE YEŞİL BÜLTENLE ARANAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başarılı operasyonun detaylarını kamuoyu ile paylaşan İçişleri Bakanı Ali şu bilgileri verdi:

“Rusya’da Interpol Kırmızı Bültenle, Gürcistan’da Yeşil Bültenle aranan 2 şahıs yakalandı.”

Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R. Hatay’da,

Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P. Antalya’da yakalandı.

HATAY VE ANTALYA'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."