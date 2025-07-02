Hatay'da saatler süren yangında yorgun düşen Yangın Savaşçıları' yerde uyuyarak dinlendiler

Hatay'da, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve 36 saat süren yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alınan orman yangını, itfaiye ekiplerinin fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde başlayan yangın, kısa sürede Oğlakören, Alahan, Dikmece ve Üçgedik mahallelerine sıçramış ve 95 hektarlık alanı küle çevirmişti.

İTFAİYE ERLERİ BANKLARDA UYUYARAK DİNLENDİ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yorgun düşen itfaiye ekipleri, yerlerde ve banklarda uyuyarak dinlendi.

KUVVETLİ RÜZGAR ALEVLERİN YAYILMASINI HIZLANDIRDI

Yangın, 1 Temmuz 2025 tarihinde sabah saatlerinde Karaali Mahallesi'nde başlamış ve rüzgarın ani yön değişiklikleriyle birlikte yer yer anafor oluşturması, alevlerin yayılmasını hızlandırmıştı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran en büyük etkenin kuvvetli rüzgar olduğunu belirtmişti.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yangına müdahale çalışmalarını Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte yürütüldü.

Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 iş ve hizmet aracıyla yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti.

36 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN İTFAİYE ERLERİ YORGUN DÜŞTÜ

36 saatlik yoğun mesainin ardından yangının kontrol altına alınmasıyla itfaiye ekipleri, yorgunluktan bitap düştü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde yerlere ve banklara uzanarak kısa bir süre dinlendi.

'YANGIN SAVAŞÇILARI'

Bu anlar, cep telefonuyla vatandaşlar tarafından görüntülendi ve sosyal medyada 'yangın savaşçıları' olarak anılan ekiplerin fedakarlığı bir kez daha takdir topladı.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgede tahliye edilen 1.800 vatandaş, Antakya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

DETAYLI İNCELEME DEVAM EDİYOR

Hatay Valiliği koordinesinde yapılan tahliyelerde can kaybı yaşanmaması, en büyük teselli olarak değerlendirilmişti.

Yangının çıkış sebebi henüz netleşmezken, ekiplerin teknik ve yerel düzeyde detaylı incelemeleri devam ediyor.

"EKİPLERİMİZ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN MÜCADELE ETTİ"

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı, ekiplerin zorlu şartlarda verdikleri mücadeleyi şu sözlerle özetledi:

Ekiplerimiz, gece gündüz demeden, yorgunluktan bitap düşene kadar mücadele etti. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, kısa bir süre dinlenmek zorunda kaldılar. Bu fedakarlık, halkımızın güvenliği için her zaman gösterdikleri özverinin bir göstergesidir.

Yangın bölgesinde çekilen görüntüler, itfaiye ekiplerinin yerlerde uyuduğu anları gösterirken, vatandaşlar da sosyal medya üzerinden 'yangın savaşçıları'na teşekkür mesajları yağdırdı.