Safer ayı zikirleri 2025: Bu ay çekilecek zikirler listesi

Safer ayı, İslam takviminde yılın ikinci ayıdır ve Hicri 1447 yılı için 24 Temmuz 2025 akşamı başlamıştır.

Safer, müminler için ibadetlerin artması, günahlardan korunma niyetiyle çeşitli duaların ve zikirlerin yoğunlaştığı kutsal bir aydır.

Mübarek Safer ayı, 24 Temmuz 2025 günü akşam ezanı ile birlikte başladı.

Müminler bu mübarek ayı ihya etmek için yapılabilecek ibadetleri, özellikle de Safer ayında çekilecek zikir ve tesbihleri merak ediyor.

Peki Safer ayında hangi dualar okunur, hangi zikirler yapılır? İşte detaylar...

SAFER AYI ZİKİRLERİ

“La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” - Her gün 100 defa.

Salavat-ı şerife - Günlük en az 100 defa.

Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm.”

Anlamı: “O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

Allahümme ferricnâ bi-hurûci’s-safer va htim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.

Anlamı: “Allah’ım, Safer ayının çıkışıyla bizi sıkıntılardan kurtar, bu ayı hayır ve zaferle bitirmemizi nasip et.”

“Ya dafial belaya idfa’ annel belaya fallahü hayrün hafizan ve hüve erhamürrahimin, inneke ala külli şey’in kadir."

Anlamı: “Ey belaları def eden Allah'ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."