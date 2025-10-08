Sağanak yağış ülkeyi sarıyor: Barajlar dolup taşacak

Türkiye, kurak geçen yaz mevsiminin ardından yağışların etkisi altına giriyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 4-6 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 20 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor, sıcaklık ise 18 derece.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor, sıcaklık ise 27 derece.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor, sıcaklık ise 25 derece.

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25 derece.

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30 derece.