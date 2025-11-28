Saint Esprit Katedrali'nde yoğunluk başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Saint Esprit Katedrali'ne geldi.

Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı.

ÇOK SAYIDA GAZETECİ TAKİP EDİYOR

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu bu toplantıyı takip ediyor.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı toplantı, saat 09.30 sıralarında başladı.

