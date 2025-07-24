Sakarya'da alevlerin arasında kalan ekibin zor anları görüntülendi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dumanlar yükselmeye devam ediyor.

20 Temmuz günü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçradı.

YENİDEN BAŞLADI

Bölgede yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı ancak alevler dün yeniden büyüdü.

Bölgede ekiplerin yoğun müdahaleleri sürerken, yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"AĞABEY ÇIKMAMIZ LAZIM"

Kayda alınan bir görüntüde, ekibin araçla alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Ağabey çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım, sen yardım et, Ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün." şeklindeki paniği kayda yansıyor.

"ÇIKIN ORADAN"

Bahçede çekilen bir başka görüntüde de, vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor.

Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor.

BİR VATANDAŞIN FERYAT ETTİĞİ DUYULUYOR

Yanan alanları çeken bir vatandaşın da "Allah'ım bu ne, evi de kurtaramadık." diyerek feryat ettiği duyuluyor.

Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.