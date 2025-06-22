Sakarya’da alkollü sürücü dehşet saçtı Adapazarı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak refüjü aştı, aydınlatma direği, ağaç ve tabela devrildi. Sürücü yaralandı, olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.