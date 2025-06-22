Sakarya’da alkollü sürücü dehşet saçtı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 61 yaşındaki A.K. idaresindeki araç, sürücüsünün alkollü olması nedeniyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan araç, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından bir ağaca ve yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tüm bu yapılar devrilirken, araç karşı şeride savruldu.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü A.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Araçta ise ciddi maddi hasar oluştu.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sürücünün alkollü olup olmadığına dair kesin sonuç adli raporla netlik kazanacak.