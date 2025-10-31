Sakarya'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı

- Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.
- Operasyonda Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.
- Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Teröre destek sağlayanlara operasyon...
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.