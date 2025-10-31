Abone ol: Google News

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Irak uyruklu 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 12:01
  • Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.
  • Operasyonda Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.
  • Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröre destek sağlayanlara operasyon...

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

