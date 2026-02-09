Abone ol: Google News

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra'yı ziyaret ederken görüşmede iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 15:36
Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra ile bir araya geldi
  • Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra'yı ziyaret etti.
  • Görüşmede askeri ilişkiler ve güvenlik konuları ele alındı.
  • Taraflar, iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ile Suriye arasında yakın temas devam ediyor. 

Bu kapsamda dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. 

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra'yı ziyaret etti.

İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

Ziyarete ilişkin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği’nin sanal medya hesabından açıklama yapıldı. 

Yapılan açıklamada, ikili askeri ilişkiler ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, tarafların mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi hususunda mutabık kaldığı kaydedildi.

"TÜRKİYE, KARDEŞ SURİYE'NİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK"

Büyükelçi Yılmaz'ın görüşmede, "Türkiye’nin kardeş Suriye’nin yanında her daim kararlılıkla durmaya devam edeceğini" ifade ettiği aktarıldı.

