Şam yönetimi: Ateşkesin ardından SDG'nin saldırılarında 11 kişi öldü

Suriye'de hareketli dakikalar...

10 Mart Mutabakatı'na uymayı reddeden terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçen Suriye ordusu, ilk olarak Tabka ve Deyrizor kentlerinde kontrol sağlarken daha sonra Rakka kent merkezine doğru yürüyüşe geçen Suriye ordusu, terör örgütünü buradan tamamen temizledi..

Rakka'da halk teröristlerden kurtulmayı kutlarken, Şam yönetimi YPG/SDG ile yeni bir anlaşmaya vardı.

SURİYE'DE TAM ATEŞKES

Bunun üzerine Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir ateşkes imzalandı.

Haberi, Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara duyurdu.

Şara açıklamasında "Devlet kurumları SDG'nin kontrolündeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete girecek" dedi.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Terör örgütünün anlaşmaya uyup uymayacağı merakla beklenirken Suriye Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada SDG/YPG'ye verilen sürenin ilk gününde ateşkesin ihlal edildiği duyuruldu.

"SALDIRILARDA 11 KİŞİ ÖLDÜ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlan edilen ateşkesin ardından SDG'nin saldırılarında 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.



SDG ateşkesin ilk gününde ordu mevzilerimizi 35'ten fazla kez hedef aldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alınmıştı.

Ayrıca Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji (petrol ve doğalgaz dahil) kaynakları ve sınır kapılarının devletin kontrolüne gireceği belirtilmişti.