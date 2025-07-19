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2025'in Şampiyon Kardeşleri: LGS ve YKS'de Birinci Oldular

Eğitimci bir aileden gelen Özyurtseven kardeşler, hem ailelerini hem de Gaziantep’i gururlandırdı. Biri LGS, biri ise YKS'de birincilik elde etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
19.07.2025 12:28
2025'in Şampiyon Kardeşleri: LGS ve YKS'de Birinci Oldular

ÖSYM, adayların dört gözle beklediği YKS 2025 sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2025 YKS'de tam puan alarak birincilik elde eden adayların isimleri ve okulları belirlendi.

Ersoy, 2025 YKS'de dereceye giren adayları da açıkladı.

Gaziantepli öğrenci Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Özyurtseven’in TYT ve AYT oturumlarında gösterdiği üstün performans, kendisini zirveye taşıdı.

KARDEŞİ DE BİRİNCİSİ

Ahmet Eren’in kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven de 2025 yılı LGS’de Gaziantep birincisi oldu.

Küçük yaşta büyük bir başarıya imza atan Kerem Özyurtseven, ailesinin ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

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