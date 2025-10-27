Samsun Ladik ilçesine atanan yeni Kaymakam Vekili Tuğçe Orhan görevine başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaymakam Vekili Tuğçe Orhan, ilçede protokol tarafından karşılandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da, ilçeye atanan Kaymakam Vekili Tuğçe Orhan’ı makamında ziyaret etti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Başkan Topal, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İlçemize atanan Sayın Kaymakamımız Tuğçe Orhan’ı makamında ziyaret ederek kendisine hoş geldiniz ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yeni görevinde başarılar diliyor, ilçemiz adına verimli ve güzel hizmetler gerçekleştirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DERECEYLE MEZUN OLDU

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İçişleri Bakanlığı’nın 110. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı’nı kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. İl merkez stajını Elazığ Valiliği’nde, teftiş stajını Ankara’da, kaymakam refikliği stajlarını ise Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı.

BOLU'NUN SEBEN İLÇESİNDE GÖREV ALDI

Orhan, daha önce Bolu’nun Seben ilçesinde 22 ay boyunca Kaymakam Vekilliği yaptı. Ayrıca İngiltere’nin Londra kentinde 8 ay dil eğitimi alarak Birleşik Krallık’ın idari yapısını yerinde inceleme fırsatı buldu. İyi derecede İngilizce bilen Tuğçe Orhan, Ladik’teki yeni görevine resmen başladı.