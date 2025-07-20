Samsun’da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan P.F., iddiaya göre ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşi B.F’nin çalıştığı iş yerinin önüne aracıyla geldi.
İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine P.F., yanında getirdiği bıçakla B.F’yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez yaraladı.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli kadın, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.F., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan P.F., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.