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İHA

Samsun’un Havza ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı’na (MTS) elektronik kopya düzeneğiyle giren bir kişi, sınav sırasında yakalandı.

Şüpheliye dışarıdan destek veren bir başka kişi ise okul yakınında bulunan araçta gözaltına alındı.

SINAV ORTASINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, sınava giren 52 yaşındaki Y.Ç.’nin üzerinde kopya düzeneği bulunduğunu belirledi.

Şüpheli sınav sırasında suçüstü yakalandı.

OKUL YAKININDAKİ ARAÇTA İKİNCİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sınav salonundaki şüpheliyi uzaktan yöneten 25 yaşındaki S.A.Ç. , okulun yakınındaki bir araç içerisinde yakalandı.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı arama yaptı.

CASUS KULAKLIKLAR, KAMERALAR VE VERİCİLER ELE GEÇİRİLDİ

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 adet casus kulaklık, 2 yaka kamerası, 2 verici cihaz, 6 sim kart ve çok sayıda elektronik ekipman ele geçirildi.

Y.Ç. ve S.A.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.