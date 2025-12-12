İBB'ye yönelik yolsuzluk duruşmasının tarihi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında, Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gelen itiraflar sonrası soruşturma, diğer CHP'li belediyelere kadar uzandı.

Bu kapsamda da birçok CHP'li belediye başkanı, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı.

Soruşturma sürerken gözler, hazırlanacak olan iddianameye çevrildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 402 kişi, şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

KABUL EDİLDİ

3 bin 900 sayfa olan ve mahkemeye sunulan iddianame, bugün de kabul edildi.

İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Bu gelişmelerin akabinde de davanın ne zaman başlayacağı da netleşti.

9 MART 2026 TARİHİNDE DURUŞMA BAŞLAYACAK

Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde başlanılmasına karar verildi.

TALEP EDİLEN HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez) suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

Bu kapsamda savcılık tarafından, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi.