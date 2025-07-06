Samsun'da husumetlisini vurmak isterken yanındaki 2 kişiyi yaraladı Canik ilçesinde bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi vurmak isterken yaşanan arbedede iki kişiyi yaraladı. Vurduğu akrabasından özür dileyen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.