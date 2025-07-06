Samsun'da husumetlisini vurmak isterken yanındaki 2 kişiyi yaraladı

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olayda aralarında geçmişten gelen husumet bulunan T.A., uzun süredir Aydın’da yaşayan C.Ş.’nin babasının rahatsızlığı nedeniyle Samsun’a döndüğünü öğrendi.
C.Ş.'yi tabancayla vurmak isteyen T.A., yaşanan arbede sırasında C.Ş.'nin kardeşi N.Ş. ile amcasının oğlu S.Ş.’yi yaraladı.
2 KİŞİYİ YARALAYIP ÖZÜR DİLEDİ
Olay yerinde bulunan T.A., S.Ş.'ye “özür dilerim” dedi.
Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.A., ifadesinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.