Samsun’un İlkadım ilçesinde bir adam, sosyal medyada izlediği videolardan ilham alarak evini uyuşturucu serasına çevirdi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ,127 kök dişi Hint keneviri ile 1 kilo 145 gram esrar bulundu.
İNTERNETTE İZLEDİ, EVİNE TARLA KURDU
53 yaşındaki G.G., sosyal medyadan izlediği içeriklerden esinlenerek evinin bir odasında özel bir sistem kurdu.
Aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırmadan oluşan sistemle saksılarda dişi Hint keneviri yetiştirmeye başladı.
JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ
Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu G.G.’nin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 145 gram esrar ele geçirildi.
'KENDİM İÇECEKTİM' SAVUNMASI İŞE YARAMADI
Gözaltına alınan G.G., ifadesinde 30 yıldır esrar kullandığını belirterek, “YouTube’dan izledim. Kenevirleri kimseye satmadım. 3 ay içinde içmek için yetiştirdim.” dedi.
G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.
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