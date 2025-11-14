Samsun'da şehit ağabeyinin cenazesini, asker selamıyla karşıladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düştü.

Kaza sonucu 20 vatan evladı, şehitlik mertebesine erişti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Tiflis'e sevk edilen şehit cenazeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile dün akşam Türkiye'ye getirildi.

Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, 2 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE ASKERİ TÖREN

Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende şehit askerlerin isimleri tek tek okundu.

Şehit cenazeleri, buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

NAAŞI SAMSUN'A GETİRİLDİ

Ankara’da düzenlenen törenin ardından uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirilen şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesini, devlet erkanı ve yakınları karşıladı.

Şehidin babası İsa, annesi Gülay ve oğlu Emirhan Altıok ile kız kardeşleri Gamze Süngerli ile Sevdegül Altıok Ankara’dan aynı uçakla, 9 aylık hamile eşi Seda Altıok ise Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla geldi.

ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Ağrı’da polis memuru olarak görev yapan kız kardeşi Gamze Süngerli, şehit ağabeyinin cenazesini, uçaktan indirilirken onun kepiyle asker selamı vererek karşıladı.

Şehidin annesi Gülay Altıok, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

1 çocuk babası Emre Altıok’un, eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydığı öğrenildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesi, ikindide Ovabaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.