Samsun’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Mithat Ünyeli yönetimindeki araç, İbrahim Önal idaresindeki otomobil ve Hüseyin Aydın’ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Hüseyin Aydın ve İbrahim Önal ile Yağmur Aydın, Çınar Aydın, Cihangir Aydın ve Cemil Yazgan yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.