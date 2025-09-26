Sanatçı Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi

Güllü'den üzen haber geldi.

Ünlü isim sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Yalova Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6'ncı katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Güllü'nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Güllü'nün cenaze namazının, yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.