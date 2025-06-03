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İHA

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde mahalle parkında bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, bir anda yere yığıldı.

Oyun oynarken yere düşüp kafasını çarptığını sanan ailesi ve çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi parkta yapılan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TOMOGRAFİDE ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Acil serviste müdahale edilen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenen doktorlar, hemen tomografi istedi.

Yapılan görüntülemede çocuğun kafatasını delip beynine ulaşan bir mermi çekirdeği tespit edildi.

Durumu ağırlaşan çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası’na sevk edildi.

İKİ GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sami Yusuf Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, kurşunun geldiği yönü belirlemek ve silahı ateşleyen kişiyi bulmak için bölgede çalışma başlattı.

“SİLAH SIKMAK MARİFET DEĞİL”

Olayın yaşandığı Aligör Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Alakuş, yaşananlara tepki gösterdi.

Alakuş, “Daha dün parkta oynayan bir çocuğumuzun kafasına yorgun mermi isabet etti. Düğünlerimizi kanla sonlandırmayalım. Silah sıkmak marifet değil, erkeklik hiç değil” dedi.

GERİYE BABASIYLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI KALDI

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya’dan geriye, cami imamı olan babası Abdülkerim Kaya ile birlikte sünnetinde çektirdiği bir fotoğraf kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.