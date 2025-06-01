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İHA

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü’nde suya giren iki çocuk boğulma tehlikesi yaşadı.

29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, yeğenlerini kurtarmak için tereddüt etmeden suya atladı.

AKINTIYA KAPILDI, ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Suya giren Canbolat, güçlü akıntı nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar hem çocuklara hem de Canbolat’a ulaşmaya çalıştı.

CANSIZ BEDENİ DALGIÇ POLİSLER BULDU

Yeğenlerinden biri sudan çıkarılırken, Canbolat gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı dalgıç polis ekipleri, yaptıkları aramada Canbolat’ın cansız bedenine ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.