İsias Otel Davası’nda karar açıklandı

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yıkılan İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü.

3 KAMU GÖREVLİSİNE 10 YIL HAPİS

Davada yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

2 KİŞİ BERAAT ETTİ

Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın beraatına hükmedildi.