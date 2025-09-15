Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bakanlık son olarak gerçekleştirilen iki ayrı operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Paylaşımda, ekiplerin çalışması sonucu Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

"310 KG ESRAR VE 291 KG KOKAİN CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI"

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değerinin 1,1 milyar TL olduğunun ifade edildiği açıklamada, ayrıca şu sözlere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ⁠310 kilogram esrar, ⁠291 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde yakalandı.



Ticaret Bakanlığı, yüzyılın küresel felaketi olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; gençlerimizi ve toplumumuzu korumaya devam etmektedir.

"UYUŞTURUCU MADDELERİN DEĞERİ: 1 MİLYON 130 MİLYON TL"