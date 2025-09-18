Satış gerçekleşti! Vakıfbank hisselerinin bir kısmı satıldı: İşte elde edilen gelir

Türkiye finans dünyasında dikkatleri üzerine çeken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF), Borsa İstanbul’a yaptığı resmi açıklamayla, Türkiye Vakıflar Bankası’ndaki (Vakıfbank) paylarının bir kısmını elden çıkardığını duyurmuştu.

Açıklamaya göre, 152 milyon TL nominal değere sahip hisse, “hızlandırılmış talep toplama” (Accelerated Bookbuild) yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satıldı.

TVF’nin elindeki hisselerin bir kısmını yabancı yatırımcıya açması, hem bankacılık sektöründe dinamizmi artırabilir hem de Borsa İstanbul’un uluslararası görünürlüğünü güçlendirebilir.

4 MİLYAR 114 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

Söz konusu satış, pay başına 27.07 TL bedel üzerinden gerçekleştirilirken, bu işlemden elde edilen toplam gelir 4 milyar 114 milyon 640 bin TL oldu. Satılan paylar, Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin %1.53'üne tekabül ettiği belirtildi.

KAP’a yapılan Aaıklamada, takas işleminin 19 Eylül 2025 tarihinde borsa dışında tamamlanmasının beklendiği ve işlemin kapanmasının ardından ayrıca bir duyuru yapılacağı ifade edildi.

Bu satışın ardından TVF'nin Vakıfbank'taki doğrudan pay sahipliği %73.26'ya düşecek olsa da, bankanın en büyük hissedarı ve ana pay sahibi olmaya devam edecek.