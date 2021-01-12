Savunma Sanayii Başkanlığı ihalelerini sızdıran 6 şüpheli gözaltında

MİT ve Emniyet’in düzenlediği operasyonda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ihalelerini sızdıran 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordineli çalışma yürütüyor.

MİT'in yürüttüğü çalışmalarda SSB çalışanlarının bilgi sızdırmaya yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Uzun süren çalışmalar sonucunda çalışanların irtibat kurduğu şirket temsilcileri ortaya çıkarıldı.

BİLGİ SIZDIRIP, RÜŞVET ALDILAR

SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyetleriyle ilgili bilgileri savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi.

İHALE BİLGİLERİ, YABANCI ŞİRKETLERE SATILDI

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

EMNİYET'LE ORTAK OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI, 1'İ ESKİ PROJE MÜDÜRÜ

Düzenlenen operasyon sonucunda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski proje müdürü olduğu aktarıldı.

DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Evdeki dijital materyallere el konuldu

MİT'İN AÇIKLAMASI

MİT tarafından savunma sanayine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "MİT ve Ankara İI Emniyet Müdürlüğünün koordineli halde 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren 'yabancı firma temsilciliği yapan şirket' yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi.

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi." ifadeleri kullanıldı.