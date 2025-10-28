Savunma sanayiinde tarihi gün: ALTAY tanklarının ilk teslimatı gerçekleştirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk savunma sanayiinde tarihi gün...

Kahramankazan'da kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için resmi açılış töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA İLERİ SEVİYE TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK ZORUNDAYIZ"

Son derece gururlu olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu Altay tanklarını bugün burada görüyoruz. Yeterli mi, bize göre yeterli değil. Biz daha çok ileri seviye teknolojiyi yakalamak durumundayız.

Bir buçuk milyon mühendislik saatiyle 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle 3700 atışla tüm fitili aşamaları geçen ALTAY tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ALTAY TANKLARI TESLİM EDİLDİ

Öte yandan törende, seri üretimi başlayan ALTAY tanklarının ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Teslimatla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı, modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan 3 yeni tankı envanterine ekledi.

TOPLAM 250 ADET ENVANTERE GİRECEK

2026’da 11, 2027’de 41 ve 2028 yılında ise 30 adet T1 konfigürasyonlu Altay Tankı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. 2028 yılında 165 tank teslim edilecek.

5 yıl içinde 250 Altay Tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak.

TSK'NIN MUHAREBE TECRÜBELERİNE GÖRE TASARLANDI

ALTAY T1 konfigürasyonu, son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çatışma alanlarında edindiği tecrübelere göre yeniden tasarlandı.

Pasif, reaktif ve aktif zırh bileşenleri ile tank, 360 derece koruma sağlıyor.

YENİ NESİL ÖZELLİKLERE SAHİP

RPG tehdidine karşı yeni nesil reaktif zırh; anti-tank füzelerine karşı da aktif koruma sistemi entegre edildi.

Genişletilmiş kule arka bölmesi ve mühimmat bölmesi koruma tedbirleri de mürettebat güvenliğini artırıyor.