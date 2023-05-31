Seçimden önce konser korkusu olan muhalif Hayko Cepkin'in takvimi gündem oldu Seçim öncesi konserinde dinleyicilerine, "Son olmaması için hepiniz sandıkta ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz." diyerek oy çağrısında bulunan Hayko Cepkin'in, seçim sonrası konser takvimi belli oldu.

ensonhaber.com Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci zaferiyle sonuçlanan seçim için hummalı hazırlıklar yapıldı. Adaylar çalışmalarını sürdürürken, seçmenler de partiler için oy çağrılarında bulundu. Bu süreçte ünlü isimlerin tutumları ise dikkat çekti. Son konser korkusu Muhalif ünlüler sık sık sosyal medya hesaplarında ve konserlerinde keskin cümlelerle seçim zaferine inanarak söylemlerde bulundu. Bu isimlerden biri de şarkıcı Hayko Cepkin. İstanbul konserine hayranlarıyla bir araya gelen Cepkin, gecenin sonunda seçime değinerek, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur." ifadelerini kullandı. Gözden Kaçmasın Hayko Cepkin konserinde muhalefet için oy istedi Haberin Detayları Konser takvimi yoğun 28 Mayıs'ta sonuçlanan seçimlerin ardından gözler Cepkin'e çevrildi. Oy avcılığına soyunan şarkıcının yeni konser tarihleri dikkat çekti. Yoğun bir programı bulunan Cepkin'in konser takvimi sosyal medyada gündem oldu. Gözden Kaçmasın Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı Haberin Detayları