Şef Hazer Amani, CHP'ye üye oldu

Haber Merkezi

Toplumun her kesimine ulaşma iddiasıyla dönüşüm sürecine giren CHP'de medyatik bir isim partiye katıldı.

TV programları ile tanınan Şef Hazer Amani, CHP'li oldu.

Amani'ye rozetini CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek taktı.

Amani ile birlikte iş insanı Metin Özkan da CHP'ye üye oldu.

"KURUCU DEĞERLERE GÖNÜLDEN BAĞLI"

Üyelik duyurusunu Zeybey X hesabından yaptı. Özbek şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı...



Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı.



Genel Başkanımızdan aldığım yetkiyle, CHP rozetlerini kendilerine gururla takdim ettim.



Dayanışmayla, emekle, sevgiyle büyüyoruz. Her geçen gün daha çok insan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendini buluyor. Çünkü biz, halkın partisiyiz. Çünkü biz, geleceği birlikte inşa etmeye kararlıyız.



Hazer Amani’ye ve Metin Özkan’a hoş geldiniz diyoruz. Yolumuz açık, mücadelemiz kararlıdır

ŞARKICI SILA'NIN ESKİ EŞİ

Amani, şarkıcı Sıla ile yaşadığı birliktelik ve çalkantılı boşanma sürecinde de magazin gündeminde geniş yer bulmuş, tanınırlığı daha da artmıştı.