1995 yılında şehit düşen Mehmet Çatal'ın ağabeyi, şehadetinin 27'nci yılında Tunceli'ye geldi. Kardeşinin şehit düştüğü yere giden ağabey, ağlayarak namaz kıldı.

Özel harekat polisi Mehmet Çatal, terör örgütü PKK tarafından 2 Temmuz 1995 tarihinde Tunceli'de şehit edildi.

Şehit ailesinin yüreğindeki acı dinmezken, ağabey İsmil Çatal, kardeşinin şehadetinin 27'nci yıldönümünde Tunceli'ye geldi.

Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Çatal ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada şehit Çatal için Mevlid-i Şerif okundu.

İHA'nın aktarımına göre, daha sonra İsmail Çatal, kardeşinin şehit olduğu noktaya gitti.

Kardeşinin şehit olduğu yerde namaz kıldı

Çatal gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.

Şehidinin can verdiği yerde namaz kıldı ViDEO