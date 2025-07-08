Şehit annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam

Türkiye, bir kez daha şehitleri için yasta..

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis’te düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Ersan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına katılarak şehidin ailesine taziyelerini iletti. Bakan Uraloğlu, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM, VATAN SAĞ OLSUN"

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Şehidin annesi Kevi Uyanık, Bakan Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kürtçe selam gönderdi.

“Gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun” diyen 70 yaşındaki anne, oğlunu vatan uğruna toprağa verirken metanetini korudu.

Bakan Uraloğlu, annenin selamını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini belirterek, “Allah sizi cennetinde buluştursun” diyerek aileye sabır diledi.

DUALARLA UĞURLANDI

Cenaze namazının ardından Mutki Dereyolu Köy Mezarlığı’nda gerçekleştirilen defin töreninde de şehidin yakınlarını yalnız bırakmayan Bakan Uraloğlu, Celattin Uyanık’ı dualarla son yolculuğuna uğurladı.