Şehit Emre Altıok'un dedesinden hüzün dolu dua

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un (32) cenazesi, memleketi Samsun’a getirildi.

102 YAŞINDAKİ DEDEDEN DOKUNAKLI DUA

Şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok, torununu kaybetmenin acısını metanetle karşıladı ve elini semaya açarak içli bir dua etti. Dede Altıok, dualarında şunları söyledi:

Silah arkadaşlarının niyetlerini kabul eyle. Ya Rabbim günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Cennetine girenlerden eyle. Torunumuzun ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun.

ACI VE METANET BİR ARADA

Asırlık çınarın titreyen sesi, cenazeye katılan yakınları ve vatandaşların yüreklerine dokundu. Torununun kaybı karşısında metanetini koruyan dede, cenaze törenine ayrı bir hüzün kattı.