Şehit Fikret Mangura’nın 2018’deki düğün görüntüleri ortaya çıktı

12 şehit haberi yürekleri dağladı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyon bölgesinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesi olayında şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

YARALI 7 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, yaralı 7 kahraman askerimizin ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Askerlerimizin şehadet haberi sonrası gündeme gelen bazı detaylar ise yürekleri parçalıyor.

ŞEHİT FİKRET MANGURA'NIN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kayıp Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması amacıyla başlatılan operasyon sırasında girdikleri mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerden biri de Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura.

Şehit Mangura'nın acı haberi, İzmir'in Seferihisar'da yaşayan eşi Melahat Mangura ile Manisa'nın Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Misliye Ozan'a ulaştı.

ANNESİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehadet haberi Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve beraberindeki ekip tarafından verildi.

Şehit ailesinin İzmir'deki evinin sokağına ve Manisa'daki annesinin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Evlerin önüne taziye çadırı kuruldu.

BABASININ KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Mangura’nın pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren babası Vasfi Mangura'ya ise haber verilmediği bildirildi.

ORTAYA ÇIKAN DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ YAKTI

Öte yandan 18 Ağustos 2018 yılında evlenen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın düğün görüntüleri ortaya çıktı.

5 yaşında Deniz Ece adında kızı olan şehit Mangura’nın cenazesinin Akhisar'da toprağı verileceği öğrenildi.