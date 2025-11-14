Şehit İlker Aykut'un babası "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gürcistan’daki askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut’un Tekirdağ’daki baba ocağında duygu dolu anlar yaşandı.

Muratlı ilçesindeki taziye ziyaretinde şehidin babası Ünal Aykut, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’e sarılarak, “Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim” sözleriyle isteğini dile getirdi.

Acılı baba, konuşmakta zorlandığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

MHP İl Başkanı Şirin ise şehit babasını teskin ederek, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin size selamı var. Ne zaman isterseniz sizi kabul etmeye hazır. Şehidimizin emaneti olan ailesi bizim baş tacımızdır. Ünal amcamızın bu isteğini en büyük onurla ileteceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da ikamet eden Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasını 12 Kasım Çarşamba günü telefonla aradı.

Şehit İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, onlar şehitler safında peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." diyerek taziyelerini iletti.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehidin babası Ünal Aykut ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sağ olun Cumhurbaşkanım Allah razı olsun hepinizden, sağ olun. Her şeyimiz, her ihtiyacımız görülüyor Allah'a şükür. Vatanımız sağ olsun, Allah sizden de herkesten de razı olsun." şeklinde teşekkürlerini iletti.