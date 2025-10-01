Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, memleketi Kırıkkale'de dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze namazında şehidin annesinin, oğlunun fotoğrafına sarılarak "Kuzum kurban olurum sana" diye feryat ettiği anlar yürekleri yaktı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında 30 Ekim günü yaşanan acı olayda, minibüsün, emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarpması sonucu 2 asker şehit olmuş, 1 sivil hayatını kaybetmişti. Kazada şehit olan Jandarma Uzman VI. Kademe Çavuş Arif Özdemir için Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Törende annenin şehit oğlunun fotoğrafına sarıldığı anlar yürekleri parçaları... ŞEHİDİN ACILI ANNESİ: "KUZUM, KURBAN OLURUM SANA" Nur Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında duygusal anlar yaşandı. Şehidin annesi Emine Özdemir, oğlunun fotoğrafına sarılarak "Kuzum, kurban olurum sana" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kardeşleri Emine, Tülay ve Özer Özdemir de tabuta kapanarak uzun süre ağladı. ŞEHİDİN BABASI NAMAZ SIRASINDA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI Törende Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, namaz sırasında ayakta durmakta zorlanan baba Erol Özdemir'in kollarına girerek destek oldu. Zaman zaman fenalaşan baba Özdemir, valilerin omuz vererek tesellisiyle ayakta kalabildi. AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ Bekar olduğu öğrenilen 42 yaşındaki şehit Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. TÖRENE YOĞUN KATILIM Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gündem Haberleri Yılmaz Tunç: Cumhuriyet Halk Partisi yanlış bir yol izliyor

