Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Günay Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Konya'dan acı haber geldi...

Konya'da 35 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

ŞEHİDİN YAKINLARI VE KOMŞULARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın cenazesi, askeri uçakla Mersin’e getirildikten sonra Erdemli’nin Limonlu Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınırken şehidin yakınları ve komşuları gözyaşı döktü.

LİMONLU MAHALLESİ ŞEHİTLİĞİ'NDE DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ardından şehidin cenazesi, dualar ve tekbirler eşliğinde Erdemli Ulu Camii avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile ilçe protokolü, askeri personel ile emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, cenaze namazının ardından Limonlu Mahallesi Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.