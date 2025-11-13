Şehitlerin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'ya ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede 11 Kasım'da düştü.

Enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan "Koca Yusuf A400M" askeri kargo uçağına konuldu.

NAAŞLAR ANKARA'YA ULAŞTI

Uçak, yerel saatle 19.30 sularında Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından şehitlerin naaşlarını taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'ya indi.

SON ŞEHİT NAAŞINA BUGÜN ULAŞILDI

Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmış, 19 şehidin naaşına ulaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.

ŞEHİTLER İÇİN İKİ TÖREN YAPILACAK

Şehitlerin cenazeleriyle ilgili planlama da koordine ediliyor.

Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.

Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.