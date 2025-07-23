Selçuk Bayraktar: Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı

Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı hamlelerle dünyaya örnek olmaya ve gücünü göstermeye devam ediyor.

Yerli ve milli adımlar, Türkiye'nin savunma sanayiini şekillendiriyor.

Türkiye, savunma sanayii alanında adından uzun bir süre daha söz ettirecek gibi duruyor...

Değişen savaş paradigmalarına karşı savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projelerle etkinliğini artıran Türkiye, gücüne güç katıyor.

Bu kapsamda Roketsan, Türkiye'nin savunma vitrini IDEF’te ilk kez sergilediği savunma sistemleri ile takdir toplarken, bu kez ASELSAN sahnede yerini aldı.

ASELSAN'ın 5 yeni ürününü görücüye çıkarmasının ardından konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gelişen savunma gücünü değerlendirdi.

Bayraktar sözlerinde şunları kaydetti:

"YABANCI MUADİLİNDEN İKİ KAT DAHA İYİ"

ASELSAN bizim tabii sırt sırta her cephede yol arkadaşlığı yaptığımız ülkemizin göz bebeği bir kurum. Aynen Roketsan gibi. Burada da geçen geliştirdikleri en son elektrooptik sistemi AKINCI'da uçurduk. Yabancı muadilinden iki kat iyi performansı var. Bir alt sistemin de iki kat daha iyi bir performansı var. Bunlar tabii sınıf sınıf.

"KÖTÜ KOMŞU İNSANI EV SAHİBİ YAPAR DERLER, ÖYLE BİR HİKAYE"

Zamanında kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler, aynen öyle bir hikaye. Zamanında konulan ambargolar özellikle Karabağ harekatı sırasında konulan ambargolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de yerli kamera sistemlerini tercih etmesine neden olmuştu. Sonrasında iki kat iyisini geliştirdi ve bütün bu sistemler 20 ülkeye ihraç edildi.

"BİZ KULLANICILARIN TERCİHİNE SUNUYORUZ"