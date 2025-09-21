Selçuk Bayraktar: Medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları dünyayı düştüğü yerden kaldıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Etkinliğin son gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanırken aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin son gününde kapanış konuşması gerçekleştirdi.

Festival boyunca Muhteşem gösterilere de tanıklık ettiğini söyleyen Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GURUR DUYUYORUZ"

Burada muhteşem gösterilere de tanıklık ettik. SİHA’larımız, Hürkuş, milli kanatlarımız muhteşem gösteriler yaptılar. Sadece onunla da kalmadı. Buradaki finalistlerimizin teknolojimizin şampiyonların 11 bine varan finalistin eserlerini gözlerimizle görme imkanı bulduk. Onlarla gurur duyuyoruz.



Bu yıl TEKNOFEST, 1.2 milyon başvuru ile yine rekor kırmıştı. Burada da şampiyonlarımız yarışmış oldu. Cumhurbaşkanımız şampiyonları ödüllendirdiler.

Milletimizle 1 milyonu aşkın ziyaretçi ile bu muhteşem meydanı doldurdu, dualarını eksik etmediler en büyük teşekkür yine aziz milletimize. 137 paydaşımız, neredeyse 1 yıl süren hazırlıkla bugüne hazırlanıldı. Onlara da şükranlarımı iletiyorum.

"DÜNYANIN BU DÜŞTÜĞÜ YERDEN TEKRAR AYAĞA KALDIRACAKSINIZ"

Dünyanın bütün müesseseleriyle yıkıldığını görüyoruz. Korkunç bir karanlığa sürüklendiğini görüyoruz. Biz inanıyoruz ki medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları medeniyetimizin adalet, iyilik ve merhamet değerleri ile aldığı ilhamla siz sevgili kardeşlerim dünyanın bu düştüğü yerden tekrar ayağa kaldıracaksınız.



Kolumuz taktığımız saatten yanımızda taşıdığımız akıllı telefonların birer silaha dönüştürüldüğünü görüyoruz. Milletimizin bu meydandaki genç kardeşlerimizin eserleri ile dünya medeniyet değerlerimizle birlikte yeniden ayağa kalkacak, huzura, refaha ve adalete kavuşacak.

"GÜNEŞ GİBİ DOĞACAKSINIZ"